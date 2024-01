L'autonomia della nuova Porsche Macan EV in autostrada: meglio della Tesla Model Y?

In casa Porsche ci si sta preparando al lancio della nuova Macan EV, della quale abbiamo le ultime foto spia. Ma quanti chilometri di autonomia avrà il crossover tedesco a batteria?

Un prototipo di pre-produzione della nuova Porsche Macan EV è finito nelle mani del canale YouTube Out of Spec Reviews che ha testato il crossover in autostrada, un habitat che potremmo definire quasi “naturale” per una vettura simile. Il viaggio è iniziato con la batteria pienamente carica ed è durato finché il SoC (lo Stato di Carica) non ha raggiunto l’1%, dunque abbiamo un’idea concreta di ciò che può fare la vettura spremuta fino all’ultimo ione di litio.

Ebbene il viaggio documentato dal canale della piattaforma di Google è durato più di 5 ore, con il computer di bordo che ha infine segnato 519 km totali. I consumi si sono attestati attorno ai 28,9 kWh/100 miglia (18 kWh/100 km) con una velocità media di 96 km/h. L’aria condizionata del veicolo era accesa, con la temperatura dell’abitacolo impostato a 22 gradi centigradi, inoltre l’altezza del veicolo era settata al livello più basso possibile per ottimizzare l’aerodinamica.

Sembra dunque che Porsche abbia lavorato per aumentare l’autonomia dei propri veicoli dopo l’uscita della Taycan. La berlina sportiva infatti ha un’autonomia EPA dichiarata di 396 km in autostrada, segno che il marchio tedesco è riuscito a ottimizzare al meglio l’efficienza dei suoi motori elettrici con la sua seconda BEV. Qualora i dati della Macan EV fossero confermati, il crossover tedesco sarebbe in grado di superare persino la Tesla Model Y Long Range, capace di percorrere 498 km nelle migliori condizioni possibili.

Mentre attendiamo con impazienza l’arrivo ufficiale del crossover, ecco svelati gli interni della nuova Porsche Macan EV, che secondo le immagini leak avrà tre schermi in stile Taycan.