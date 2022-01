Quanta autonomia ha la BMW iX xDrive50 in autostrada? Il test

Lo scorso mese di novembre 2021 abbiamo guidato la nuova BMW iX xDrive50 in Valle D'Aosta, un'esperienza perfetta per saggiare le potenzialità del mezzo ma non per capire effettivamente quanta autonomia è in grado di reggere l'elettrica tedesca. Ora arriva un range test direttamente dalle autostrade tedesche.

L'intento della prova, svolta dal canale YouTube Automann-TV, era di verificare l'autonomia reale della BMW iX xDrive50 (il modello più costoso e performante attualmente disponibile) a velocità autostradale. Limitata elettronicamente a 200 km/h, una velocità che la tedesca raggiunge davvero in poco tempo, chi ha condotto il test ha cercato di mantenere i 160 km/h, anche se non è stato sempre possibile (e sì! In Germania su alcuni tratti autostradali è possibile andare a queste velocità e oltre senza problemi, guardate questa Bugatti lanciata a 417 km/h).

Ricordiamo che la BMW iX xDrive50 ha una batteria da 111,5 kWh, anche se l'energia netta utilizzabile è 105 kWh e il produttore promette fino a 549 km di autonomia. VI anticipiamo subito che a velocità autostradali è impossibile raggiungere la stima di BMW, infatti il test afferma che l'autonomia reale sulla Autobahn è di 300 km massimo - e secondo la nostra esperienza è una cifra realistica, in effetti. Automann-TV ha anche provato a ricaricare la vettura presso una colonnina IONITY ad alta potenza, andando dal 19% all'80% in poco più di 30 minuti.