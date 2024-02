Quanta autonomia avrà la nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata Cassina?

L'atteso "rinascimento" del trascurato marchio Lancia ha finalmente preso il via con il lancio del suo primo veicolo elettrico, la nuovissima Lancia Ypsilon 2024 in un'edizione speciale d'esordio chiamata "Cassina". Il debutto è programmato a Milano il 14 febbraio.

Lancia Ypsilon EDIZIONE SPECIALE CASSINA sarà prodotta in sole 1.906 unità numerate e certificate. Sebbene questa sia la prima visione completa della nuova generazione Ypsilon, le sue caratteristiche sono già state anticipate da indiscrezioni precedenti. Primo esponente del nuovo linguaggio stilistico Lancia, la Ypsilon incorpora la griglia "calice" illuminata e i fari posteriori rotondi ispirati alla mitica Lancia Stratos, già anticipati dal concept Pu+Ra HPE.

Oltre all'aspetto esteriore, gli interni ricevono grande attenzione con materiali di alta qualità e un design distintivo che conferisce all'abitacolo un'atmosfera di salotto all'italiana. In collaborazione con Cassina, un rinomato marchio di arredamento di lusso, la Ypsilon presenta sedili in velluto e una consolle centrale circolare che richiama un tavolino da caffè.

Dotata del sistema di infotainment SALA (Sound Air Light Augmentation), la Ypsilon offrirà un layout a doppio schermo nella cabina di pilotaggio digitale e una sfera illuminata sul cruscotto, possibilmente funzionale come assistente virtuale potenziato dall'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Lancia non ha fornito dettagli, concentrandosi piuttosto sull'estetica. Tuttavia, è stata annunciata un'autonomia di circa 400 km, secondo il ciclo WLTP. Si presume che ciò sia ottenuto grazie al suo pacco batteria da 54 kWh, condiviso con altri veicoli elettrici Stellantis della stessa categoria.

La piattaforma della Ypsilon è la stessa della Peugeot e-208 e della Opel Corsa quale delle 3 però è l'auto migliore? mantenendo (non a caso) proporzioni familiari con esse. Dopo il debutto il 14 febbraio, la Lancia Ypsilon Limited Edition Cassina sarà disponibile per gli ordini. A differenza del modello precedente, disponibile solo in Italia, la nuova generazione di Ypsilon sarà commercializzata in vari mercati europei.