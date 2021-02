Ecco l'autonomia autostradale di Tesla Model Y e VW ID.4: il test di Car & Driver

Di recente i ragazzi di Car & Driver hanno messo le mani sulla nuova Volkswagen ID.4 1st Edition, per cui hanno deciso di sottoporla allo stesso test al quale hanno sottoposto la Tesla Model Y: portarla a 120 km/h in autostrada per calcolarne il range per singola carica.

La ID.4 che hanno utilizzato era la versione con 201 cavalli di potenza e con pacco batterie da 82 kW/h, mentre per la variante all-wheel drive da 300 cavalli dovremo attendere ancora un po'. Ad ogni modo il test ha fornito dati interessanti: la ID.4 ha percorso 305 chilometri di fila senza alcun problema.

Il ciclo EPA aveva predetto un range combinato di 400 chilometri, ma sappiamo benissimo che le auto elettriche si comportano meglio in città che in autostrada, soprattutto se comparate alle vetture tradizionali.

Tempo fa la Model Y Long Range si affermò, sempre a 120 km/h in autostrada, con un'autonomia di 350 chilometri tramite un pacco batterie da 80,5 kWh, dimostrando non solo un'autonomia maggiore, ma anche un'efficienza davvero niente male. C'è però da dire che la ID.4 ha eseguito la prova a 4°C, mentre la Model Y la affrontò a 24°C, ed è risaputo che le temperature rigide influiscono, seppur lievemente, sul range effettivo.

Per non allontanarci dal crossover elettrico tedesco vogliamo chiudere rimandandovi alla nuova tecnologia con la quale la ID.4 comunicherà col conducente: lo farà attraverso segnali luminosi. In ultimo, tornando alla Model Y, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un ulteriore test sul range svolto a 112 km/h: ecco i risultati.