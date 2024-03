Autonomia auto elettriche nel mondo reale: Jeep Avenger rimandata, sorprende l'MG4

Oltre ai risultati di autonomia dei veicoli elettrici in base alle dichiarazioni delle case madri, vi proponiamo una prova, molto rigida, effettuata dai colleghi di Whatacar. Hanno condotto dei test per verificare quanto l'autonomia dichiarata dei principali veicoli elettrici sia allineata con l'esperienza d'uso nel mondo reale.

Il percorso di prova utilizzato ha una lunghezza totale di circa 24 km e comprende diverse condizioni di guida simulate. Queste includono circa 4 km di guida urbana con frequenti fermate e partenze, circa 6 km a una velocità costante di 80 km/h e circa 13 km a una velocità costante di 110 km/h. Questo setup è stato pensato per riflettere le abitudini di guida degli automobilisti che utilizzano principalmente strade urbane e tangenziali.

Prima del test, le 12 auto coinvolte sono state completamente caricate e lasciate all'aperto durante la notte in condizioni ambientali tra i 6 e i 10°C. La mattina seguente, sono state verificate per garantire che fossero ancora completamente cariche e che la pressione degli pneumatici fosse corretta. Il sistema di climatizzazione è stato impostato su 21 gradi e i fari anabbaglianti sono stati accesi.

Infine, durante il test, è stata utilizzata la modalità di guida Eco (o equivalenti per i modelli che non hanno la funzione specifica) e la frenata rigenerativa è stata impostata su modalità predefinite o, se disponibile, su modalità "automatica" o "adattiva".

Ecco i risultati:

Mercedes EQE 300 Edizione Sport

Dimensioni della ruota: 19 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 89,0 kWh

Autonomia dichiarata: 611 km

Autonomia effettiva: 482 km

Scarto: 21,0%

Efficienza: 5,4 km/kWh

Tesla Model 3 a Long Range

Dimensioni della ruota: 19 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 75,0 kWh

Autonomia dichiarata: 627 km

Autonomia effettiva: 471 km

Scarto: 24,8%

Efficienza alla prova: 6,2 km/kWh

Volkswagen ID 7 Pro Match (con pompa di calore)

Dimensioni della ruota: 19 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 77,0 kWh

Autonomia dichiarata: 613 km

Autonomia effettiva: 431 km

Scarto: 29,6%

Efficienza alla prova: 5,6 km/kWh

BYD Seal

Dimensioni della ruota: 19 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 82,5 kWh

Autonomia dichiarata: 569 km

Autonomia effettiva: 410 km

Scarto: 28,0%

Efficienza alla prova: 8,2 km/kWh

Volkswagen ID 7 Pro Match (senza pompa di calore)

Dimensioni della ruota: 19 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 77,0 kWh

Autonomia dichiarata: 616 km

Autonomia effettiva: 408 km

Scarto: 33,6%

Efficienza alla prova: 5,3 km/kWh

BMW i5 eDrive40 M Sport Pro

Dimensioni della ruota: 20 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 81,2 kWh

Autonomia dichiarata: 543km

Autonomia effettiva: 407 km

Scarto: 25,1%

Efficienza alla prova: 8,2 km/kWh

Volvo XC40 Ricarica Twin Motor Plus

Dimensioni della ruota: 19 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 79,0 kWh

Autonomia dichiarata: 532 km

Autonomia effettiva: 373 km

Scarto: 29,9%

Efficienza alla prova: 4,6 km/kWh

MG 4 Long Range

Dimensioni della ruota: 18 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 74,4 kWh

Autonomia dichiarata: 519 km

Autonomia effettiva: 365

Scarto: 29,7%

Efficienza alla prova: 8,2 km/kWh

BYD Dolphin

Dimensioni della ruota: 17 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 60,4 kWh

Autonomia dichiarata: 426km

Autonomia effettiva: 302 km

Scarto: 29,1%

Efficienza alla prova: 8,2 km/kWh

Lexus UX300e Takumi

Dimensioni della ruota: 18 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 64,0 kWh

Autonomia dichiarata: 439 km

Autonomia effettiva: 273 km

Scarto: 37,9%

Efficienza alla prova: 4,3 km/kWh

Jeep Avenger

Dimensioni della ruota: 18 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 50,8 kWh

Autonomia dichiarata: 392 km

Autonomia effettiva: 262 km

Scarto: 33,1%

Efficienza alla prova: 5,1 km/kWh

Lexus RZ450e Takumi

Dimensioni della ruota: 20 pollici

Dimensioni della batteria (utilizzabile): 64,0 kWh

Autonomia dichiarata: 403 km

Autonomia effettiva: 255 km

Scarto: 36,7%

Efficienza alla prova: 4 km/kWh

Come si può evincere da questo test, le basse temperature invernali possono influenzare negativamente sulle prestazioni delle auto elettriche, riducendo l'autonomia e l'efficienza della batteria. I risultati, dunque, portano delle sorprese: Lexus RZ, una delle auto più costose testate, si è fermata per prima, con un'autonomia rimanente segnalata a zero dopo soli 218 km di guida. Di contro, e sempre a sorpresa, Jeep Avenger è rimasta senza carica dopo 263 km, mostrando un'efficienza discreta se consideriamo il suo prezzo attuale di 34.000 euro (attualmente, in Italia, Jeep Avenger è anche in sconto).

Su ASUS ROG Strix XG27AQ Monitor Gaming 27 in sconto oggi