Più autonomia per l'Audi Q4 e-tron e nuova versione 45 e-tron quattro da 265 CV

Era il mese di luglio 2021 quando ci avventuravamo fra le salite attorno a Madonna di Campiglio con l'Audi Q4 e-tron appena uscita. Oggi, a distanza di oltre un anno, la gamma Audi Q4 e-tron viene ampliata e si raggiunge una nuova autonomia record.

Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron ricoprono certamente un ruolo di spicco nella transizione del brand dei quattro anelli verso la mobilità elettrica. Oggi è possibile acquistare le vetture scegliendo fra uno o due motori elettrici, con potenze da 170 CV a 299 CV. Le batterie a disposizione invece vanno da 55 kWh a 82 kWh.

Audi installa ora un sistema frenante elettroidraulico evoluto che permette di migliorare le autonomie dell'intera famiglia Audi Q4 e-tron. Il motore posteriore funziona infatti da alternatore in fase di decelerazione e oggi è in grado di recuperare dai 12 km nelle versioni a trazione posteriore 40 e-tron 204 CV ai 26 km nelle configurazioni top di gamma 50 e-tron quattro 299 CV, passando per 17 e 22 km nelle varianti d'ingresso 35 e-tron 170 CV e 45 e-tron quattro 265 CV. Oggi infatti Audi Q4 Sportback e-tron 204 CV promette fino a 540 km WLTP, 15 km in più rispetto al valore massimo precedente.

Oltre ad aumentare l'autonomia, Audi amplia anche la gamma. Debutta infatti la versione 45 e-tron quattro da 265 CV e 425 Nm di coppia, nuovo livello d'ingresso per la trazione integrale. Questo modello integra una batteria da 82 kWh che le permette di raggiungere i 522 km WLTP. Lo scatto 0-100 km/h è possibile in 6,9 secondi, mentre la velocità massima autolimitata è di 180 km/h. La potenza di ricarica raggiunge gli 11 kW in AC e i 135 kW in DC, dunque in 30 minuti è possibile andare dal 5% all'80% di carica (in quanto tempo carica un'auto elettrica?).

L'ultima novità del momento riguarda le Audi Functions on Demand, dotazioni nei campi dell'infotainment, del comfort e dell'assistenza alla guida che possono essere acquistate e attivate tramite il software di bordo dell'auto dopo l'acquisto - anche per brevi periodi.