Meno autonomia con un aggiornamento: Tesla pagherà 13.000 euro ai clienti interessati

Tesla è stata probabilmente la prima azienda automotive a introdurre gli aggiornamenti over-the-air via 4G sulle sue vetture, cosa che in Norvegia si è trasformata in un’arma a doppio taglio.

Gli uomini di Elon Musk sono capaci di fare qualsiasi cosa tramite software, due update del 2019 infatti - nello specifico il 2019.16.1 e .2 - sono stati in grado di modificare la capacità della batteria disponibile e la curva dell’accelerazione, questo però dal punto di vista pratico ha significato un’autonomia parecchio ridotta, cosa che non è piaciuta affatto ai proprietari delle vetture.

Il problema ha riguardato le Tesla Model S e X con batteria da 85 kWh dell’epoca, rimosse dalle linee produttive già nel 2016 per diversi problemi. L’aggiornamento del software aveva portato l’autonomia a calare di 20-50 km a seconda del caso, e per questo motivo ora la società californiana è chiamata a risarcire di 16.000 dollari (circa 13.000 euro) ogni cliente al tempo affetto da quello specifico problema in Norvegia - e si tratta di migliaia di persone.

Quando è uscito “lo scandalo”, un utente aveva raccontato a Electrek: “La mia Model S 85 ha avuto 397 km di autonomia fino al 13 maggio 2019, con l’aggiornamento è arrivata a 349, l’11% in meno in cinque settimane”.