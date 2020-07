Automoblow, il sex toy da usare mentre Autopilot di Tesla guida da solo

Pensavate di aver visto tutto, dopo l'uscita del filmato a luci rosse girato a bordo di una Tesla mentre Autopilot guidava? Ebbene abbiamo qualcosa di ancora più assurdo: è arrivato Automoblow, il braccio meccanico che simula il sesso orale durante la guida autonoma...

Siamo sinceri, a scrivere queste parole ci scappa quasi da ridere, "purtroppo" però è tutto vero. Considerate l'Automoblow come la diretta evoluzione dell'Autoblow AI, un sex toy presentato ormai due anni fa in grado di spopolare su IndieGoGo. Come funziona esattamente questa nuova versione "portatile"?



Beh ce lo spiega un esplicativo filmato, che mostra un uomo tremendamente annoiato, ripreso utilizzando un tristissimo effetto seppia; questo finché non gli arriva l'idea geniale, agganciare l'Automoblow al portabicchieri dell'auto e dare inizio alla sua personale festa, mentre l'auto ovviamente si guida "da sola". Usiamo le virgolette perché Autopilot non è ancora così autonomo, ha ancora bisogno che le mani siano salde sul volante, motivo per cui dovreste acquistare un Automoblow...



Non sappiamo ancora se l'oggetto sarà un successo commerciale o meno, di sicuro i loro creatori pensano che: "Guidare un'auto non è particolarmente divertente, mentre darsi piacere da soli è un'attuvuto gratificante, perché dunque non coniugare le due cose?" Ora non vi resta che ordinarne uno, Automoblow arriva questo autunno e costa 139 dollari, circa 123 euro, giusto in tempo per Natale...