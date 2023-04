Automobilisti vogliono Apple CarPlay e Android Auto: 'Nessuno vuole i sistemi nativi'

Le case automobilistiche spingono verso i sistemi di infotainment di proprietà cercando di contrastare l'egemonia di Apple CarPlay e Android Auto. In maniera neanche troppo velata GM ha fatto sapere che con “i sistemi di proprietà faremmo miliardi di euro”.

Peccato però che, almeno per il momento, nessuno fra gli automobilisti sia interessato a uConnect di Stellantis, Sync di Ford, Entune di Toyota, MBUX di Mercedes-Benz e via discorrendo.

Perchè? La risposta è semplice, nel mondo vi sono al momento 1,5 miliardi di utenti iPhone attivi e più del doppio, 3,3 miliardi di utenti Android, di conseguenza Apple CarPlay e Android Auto sono due sistemi user friendly e nel contempo perfettamente compatibili con i dispositivi mobili in circolazione: perchè dovrebbero cambiare e spingersi verso un software che magari dovrebbero anche pagare?

Un guidatore sceglierà sempre un software familiare, tra l'altro gratuito, rispetto ad uno che non conosce, e che magari è anche a pagamento ed ha meno funzioni. La possibilità di vedere specchiato il proprio telefono sullo schermo centrale dell'auto è una delle invenzioni più interessanti degli ultimi dieci anni, di conseguenza non si capisce come mai un automobilista dovrebbe smettere da un giorno all'altro di utilizzare tale funzione.

Il display di fatto rappresenta un'estensione del nostro telefono, che sia un iOS o un Android: abbiamo Spotify, Apple Music, Amazon Music, Maps, Waze, Mappe, e via discorrendo, un'esperienza famigliare e nel contempo piacevole.

A conferma di ciò vi sono una serie di ricerche come quella di Consumer Reports, che ha intervistato 73mila utenti che hanno spiegato di essere maggiormente soddisfatti nell'utilizzare CarPlay o Android Auto rispetto a UX native.

Nonostante le case automobilistiche abbiano investito miliardi di dollari nei loro sistemi nativi, gli stessi risultano essere lenti, a volte confusi, e soprattutto, differenti dai nostri smartphone.

Stando ad Apple il 79% dei potenziali acquirenti di nuove auto prenderebbe in considerazione l'acquisto di un veicolo se vi fosse un sistema di mirroring dello schermo come CarPlay o Android Auto.

“Le persone vogliono CarPlay o Android Auto – conclude Jonathon Klein di TheDrive - non il sistema nativo del produttore. È giunto il momento che le case automobilistiche lo vedano”. Ma chi sta vincendo nella sfida fra Google e Apple per il 'dominio' delle nostre auto?