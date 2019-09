Gli automobilisti potranno scegliere il rumore emesso dalla propria vettura EV

Le auto elettriche sono molte silenziose, per qualcuno addirittura troppo. Esiste il rischio che i pedoni non sentano arrivare una EV e attraversino in situazioni quindi non del tutto sicure. Per non parlare poi di individui con problemi alla vista o all'udito.

Per risolvere il problema tanti governi nazionali hanno legiferato e costretto i produttori ad implementare un sistema sonoro che funzioni per lo meno a basse velocità, in modo tale da avvisare gli altri utenti della strada riguardo la posizione del veicolo.

Ci sono anche regole più specifiche, le quali esplicano il rumore da emettere ad ogni precisa velocità di percorrenza, cioè ai 10, 20 o 30 chilometri orari. Questo tipo di limitazioni proposte negli Stati Uniti dalla NHTSA però non dettano il tipo di suono da emettere. Quindi realisticamente ogni casa automobilistica potrebbe dilettarsi nel proporre al consumatore una vasta gamma di emissioni sonore, dalle quali pescare a piacimento la propria intonazione preferita.

Jaguar per esempio ha già ottimizzato una propria sonorità, la quale imita le astronavi spaziali. Per Porsche invece l'approccio è stato diverso, infatti la casa tedesca ha affermato che nonostante sia artificiale il suono possa comunque essere sportivo.

A proposito di Porsche, vi proponiamo questo nuovo spot, che riguarda le emozioni e soprattutto l'anima della nuova Taycan, che è approdata anche su Gran Turismo Sport.