Quanti automobilisti italiani sanno gestire in autonomia una foratura?

In caso di foratura di una gomma, sareste in grado di risolvere il problema in autonomia? Secondo un nuovo sondaggio commissionato da Apollo Tyres, più del 40% degli automobilisti non sarebbe in grado di gestire autonomamente una foratura.

Nello specifico il sondaggio dice che il 43% degli automobilisti italiani non sarebbe in grado di gestire la foratura di uno pneumatico in maniera autonoma, ovvero senza chiamare un aiuto esterno. Il 57% ha dichiarato che utilizzerebbe la ruota di scorta oppure il kit di gonfiaggio in dotazione, il 22% chiamerebbe subito un servizio di assistenza stradale, mentre il 14% chiederebbe aiuto a un familiare, un amico o un collega. Resta un 7%, ovvero chi ha risposto di non essere sicuro di come avrebbe affrontato la situazione.

Quanti fra voi, invece, sanno se a bordo del proprio veicolo c’è (o meno) una ruota di scorta? Effettivamente la cosa è tutt’altro che scontata e il 6% dei 1.000 automobilisti intervistati ha dichiarato di non sapere se a bordo della propria auto ci sia effettivamente una ruota di scorta o un kit di gonfiaggio d’emergenza.

Ovviamente chi ha più esperienza al volante saprebbe cavarsela meglio, davanti a una foratura: il 73% degli automobilisti di età compresa fra 55 e 64 anni utilizzerebbe la ruota di scorta o il kit di gonfiaggio, mentre solo il 54% di chi ha fra i 25 e i 34 anni farebbe lo stesso. Le donne sono in questo caso meno propense ad affrontare una foratura in autonomia: il 43% rispetto al 70% degli uomini userebbe una gomma di scorta o un kit d’emergenza.

Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing di Apollo Tyres, afferma: "In alcune situazioni potrebbe non essere possibile per un automobilista contattare qualcuno per chiedere assistenza in caso di foratura, quindi è importante disporre delle conoscenze basilari e delle attrezzature per poter proseguire il proprio viaggio. Dal nostro sondaggio è emerso che i conducenti più giovani sono meno propensi ad affrontare autonomamente una foratura, quindi, potrebbe essere molto utile formare in tal senso tutti coloro che imparano a guidare e valutare tali conoscenze nell'ambito dei test finali".

Chi è poco pratico di forature e cambi gomma on-the-go, potrebbe trovare un valido aiuto in pneumatici resistenti a tagli e forature da parte di oggetti appuntiti. Non sono ovviamente sicuri al 100% da problemi ma sono comunque più resistenti in alcune occasioni, come gli pneumatici Vredestein prodotti in Europa da Apollo Tyres.