Gli automobilisti più fedeli? Sono Toyota e Porsche secondo J.D. Power

Quanto sono fedeli gli automobilisti ai brand automotive? Il COVID-19 ha cambiato molte cose su questo fronte, perché la scarsa reperibilità dei modelli ha costretto parecchi utenti a “cambiare bandiera” pur di avere una vettura il prima possibile. Ecco però cosa dicono i dati reali di J.D. Power.

Guardando al mercato di massa, ovvero a quei brand che fanno tanto volume in giro per il mondo (anche se lo studio è limitato in questo caso ai soli Stati Uniti), il pubblico si è dimostrato clamorosamente fedele a Toyota in tutti quei segmenti auto che esulano i SUV (che hanno una classifica a parte). In questo campo il 60% di chi possiede una Toyota tende a ricomprare una nuova vettura del brand. Al secondo posto si è classificata Honda con il 55%. Passando ai soli SUV, è Subaru a detenere lo scettro con il 61,1%, Toyota solo seconda con il 60,5%. L’azienda giapponese può comunque esultare per gli ottimi risultati ottenuti, è infatti seconda anche in ambito Pick-up Truck con il 60,4%. In questo segmento Ford negli USA non si batte con il 64,6%.

Guardando ai segmenti premium, Porsche è il brand che gode di maggiore fedeltà con il 56,8%, seconda Mercedes-Benz con il 50,5%. Essendo dati americani, sono valori che “valgono doppio” per due società europee come Porsche e Mercedes-Benz. In ambito SUV vincono altri due brand del vecchio continente: Volvo con il 56,5% e BMW con il 56,1%.

Grande assente nei dati J.D. Power è Tesla, che solitamente ha un pubblico estremamente fedele. Secondo S&P Global Mobility chi possiede già una Tesla tende a comprarne un’altra.