Un automobilista russo ci ricorda perché non si deve fumare vicino ad una pompa di benzina

I prezzi della benzina sono in calo anche in Italia, ma in questa circostanza allontaniamoci dal problema costi per affrontare un altro tema importante: nei pressi di una pompa del carburante non bisogna fumare. Ci sono dei segnali che lo dicono chiaro e tondo, ma ciò nonostante c’è sempre qualcuno che non ci pensa, ed ecco cosa può succedere.

La prova empirica arriva da un automobilista russo che è stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso di una pompa di benzina di Chelyabinsk, mentre era in sosta per rifornire la sua Renault Logan di seconda generazione. Durante l’attesa, il nostro protagonista ha pensato bene di ingannare il tempo accendendosi una sigaretta, ma non ha fatto i conti con i fumi della benzina che fuoriuscivano dal serbatoio.

In una frazione di secondo si è innescata una fiamma che ha subito avvolto la vettura e parte della pompa, ma la situazione è precipitata nel momento in cui il fumatore ha tolto la pistola dal serbatoio mentre era ancora in erogazione. La pompa di è trasformata in una sorta di lanciafiamme e grazie al cielo il serbatoio della vettura non è esploso. Il nostro protagonista è riuscito comunque a mantenere il sangue freddo, e dopo aver spostato velocemente la vettura in una zona più sicura, è poi tornato sul luogo dell’accaduto con un estintore dell’area di servizio per spegnere il rogo.

Tutto è bene quel che finisce bene, anche perché una situazione del genere poteva trasformarsi in una vera e propria catastrofe. Stando alle dichiarazioni dei testimoni però, l’automobilista ha comunque riportato gravi ustioni alle gambe e attualmente si trova in ospedale per ricevere le cure necessarie. Questo fatto ci ricorda dunque di prestare sempre attenzione durante i rifornimenti, ma non pensiate che nel futuro elettrico fatti analoghi non possano accadere: in Florida, una Jaguar I-Pace ha preso fuoco da sola mentre era in carica in garage.