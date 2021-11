Automobilista ruba un posto auto, ma il karma lo punisce immediatamente

Tralasciando il codice della strada, che tutti gli automobilisti dovrebbero conoscere, quando ci si mette al volante è buona norma seguire uno schema comportamentale non scritto per evitare di provocare incomprensioni in strada.

Tra queste regole c'è senza dubbio quella relativa alla precedenza per il posto auto: se un automobilista sta eseguendo una manovra per parcheggiare sarebbe bene non provare a fregargli il posto infilando la propria macchina all'interno delle strisce prima della sua.

Come potete notare voi stessi dando un'occhiata al post Reddit in calce, l'educazione civica non viene sempre presa in considerazione. A quanto pare il video è stato registrato a Singapore lo scorso 29 ottobre, quando un SUV Nissan con una mossa da vero rapace ha provato ad anticipare le intenzioni del conducente di una Toyota Prius (probabilmente è in arrivo una Prius con motore termico a idrogeno).



La clip è molto breve ed estremamente chiara. Una telecamera di videosorveglianza ha immortalato il compenso che la persona a bordo del SUV ha ricevuto per il suo comportamento: l'automobilista ha accelerato con troppa frenesia nell'intento di sopravanzare l'altra macchina, e ha finito per schiantarsi contro un pilastro (o forse contro il muro). Negli ultimi secondi il proprietario della Toyota scende dall'abitacolo e si mette a fissare, con fare del tutto incredulo, la Nissan danneggiata.



Da parte nostra non vogliamo escludere l'ipotesi della confusione tra pedali. Molto spesso gli automobilisti poco esperti o quelli più in là con gli anni schiacciano il pedale destro invece di quello centrale. L'accelerazione improvvisa della vettura potrebbe confermare tutto ciò, ma per il momento non abbiamo informazioni certe nel merito della questione.



A proposito di problemi coi posti auto vogliamo segnalare una serie di disagi causati dai proprietari di alcune EV. Tesla ha aperto i Supercharger proprietari a tutte le auto elettriche, ma per motivi progettuali abbiamo assistito all'utilizzo errato di molte colonnine.