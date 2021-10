Automobilista riempie di fumo nero un ristorante: per lui era solo uno scherzo

Il fenomeno del coal rolling è, purtroppo, particolarmente famoso negli Stati Uniti. In pratica i proprietari di veicoli diesel modificano il motore per poter emettere a piacimento delle grosse nubi di fumo tossico.

Non c'è una utilità a nascondersi dietro questa operazione, e tra le altre cose la EPA ha scoperto che il coal rolling ha gravi effetti sull'ambiente e persino sulla salute dei cittadini. Nonostante ciò il proprietario di un pickup diesel ha deciso di mettere in atto quello che per lui era uno scherzo, e quindi di inondare di fumo nero un ristorante pieno di persone.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al video TikTok in calce, alcuni individui sono apparsi chiaramente contrariati, altri quasi non hanno fatto caso all'accaduto e non pochi sembravano addirittura divertiti. A giudicare dall'età di quelli presenti nella sala siamo portati a credere di trovarci davanti ad una festa tra ragazzi adolescenti, per cui non è da escludere che sia stata una bravata, ma resta comunque un'azione non propriamente condivisibile.

Se invece è stato un adulto a prendere il pickup e ad attuare il coal rolling sull'entrata del ristorante c'è ben poco da discutere. Il coal rolling non è soltanto dannoso per le vie respiratorie e per l'ambiente, ma è anche vietato dalla legge statunitense. Ognuno è infatti libero di apportare alla propria macchina tutte le modifiche che vuole, però quando il divertimento va ad impattare sulla salute delle altre persone bisogna porvi un freno, e non pare che negli ultimi anni si siano fatti molti progressi in tal senso.

Per chi non avesse mai visto in azione un veicolo con tale ritocco, ecco a voi una Tesla Model 3 inondata di fumo da un pickup sulle strade dell'Alberta.