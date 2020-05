Automobilista provoca un incidente e scappa come un forsennato: il video

La dashcam di un camion ci ha permesso di assistere a un avvenimento davvero discutibile: un automobilista che, subito dopo aver causato un incidente, ha deciso di darsi alla fuga lanciandosi a zigzag tra le stradine della città.

L'inquadratura è perfetta, e ci permette di osservare perfettamente la scena. Una Subaru Impreza svolta ad un angolo distante circa 50 metri dalla telecamera e si immette sulla quella che pare essere la via principale. Nel frattempo una Hyundai Sonata parcheggiata a bordo strada si muove e fa per uscire e per immettersi nella carreggiata.

Il conducente di quest'ultima si muove come fosse il padrone della strada, e non lascia assolutamente la precedenza all'automobilista a bordo della Subaru, intento a procedere a velocità media nella sua corsia. Lo scontro tra le due vetture ad un certo punto è inevitabile, ma non è questo che ci sorprende della vicenda.

L'evento particolare è quello che avviene subito dopo: l'uomo a bordo della Hyundai, sentendosi evidentemente colpevole dell'incidente, decide di fare inversione a U in modo improvviso, dandosi alla fuga sgommando e scomparendo subito dopo in una stradina secondaria facendo perdere le sue tracce in pochi istanti.

Il nostro punto di vista sulla situazione l'abbiamo già dato, ma è strano anche il comportamento del conducente della Subaru Impreza, che pare non essersi affatto accorto della manovra dell'altro automobilista, e infatti non sembra aver frenato minimamente. A ogni modo è difficile stabilire i danni alla vettura, visto che l'incidente è in parte nascosto dalla carrozzeria stessa. E' invece evidente la conseguenza sulla Hyundai, che ha perso completamente il paraurti anteriore.

Le telecamere di bordo delle vetture ci consentono di vedere spesso comportamenti stradali assurdi. E' il caso di un automobilista di Chicago, che ha provocato un incidente attuando una manovra pericolosa. La TeslaCam di una Tesla Model X ha invece immortalato un violento incidente con una Toyota RAV4, ecco il video.