Automobilista lancia un drink ad una Acura NSX, ma si pente dopo due secondi

Per un motivo o per un altro, molti individui sfruttano gli spostamenti quotidiani in auto per sfogare le loro frustrazioni personali, e a quanto pare è proprio quanto accaduto qualche giorno fa su un'autostrada negli Stati Uniti, dove la conducente di una Honda Civic ha dato il peggio di sé.

In fondo alla pagina potete infatti trovare il post Instagram dell'utente 777style, che con due brevi video chiarisce perfettamente la situazione. Il tutto è stato ripreso dalla dashcam di Ron Baugh, che non ha mancato di condividere quanto gli è accaduto mentre viaggiava verso Las Vegas per partecipare al SEMA.

Insomma, la donna a bordo della Civic ha pensato di dover lanciare un drink contro una Acura NSX (la prossima generazione di NSX potrebbe essere elettrica) per ragioni poco comprensibili. Il gesto però deve averla distratta un po' troppo, per cui un attimo dopo ha tamponato la vettura che la precedeva danneggiando non poco la propria auto. La reazione di Baugh non ha prezzo, e notiamo persino un certo sincronismo con il coro, che parte proprio nel momento dello schianto.



Ci dispiace particolarmente per la povera Cadillac ferma nel traffico, la quale è stata travolta soltanto per la scelleratezza di un altro utente della strada. Gli airbag di entrambi i veicoli si sono dispiegati durante lo scontro, e nell'abitacolo della Civic è successo un bel casino. D'altro canto speriamo che l'esperienza sia da lezione all'autrice del disastro.



In ultimo, per farvi capire l'importanza nella NSX per la storia delle supercar giapponesi, vogliamo rimandarvi ad una notizia di un certo interesse: il Museo dell'auto Toyota ha esposto una Honda NSX.