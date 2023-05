Automobilista frena per far passare una tartaruga: il disastro è inevitabile. Il video

Lo spirito animalista e di salvaguarda dell'altro di un automobilista è decisamente costato caro allo stesso: tutta colpa di una tartaruga che stava attraversando la strada, molto lentamente, e che ha indotto un guidatore a frenare per evitare di schiacciare il simpatico animale.

Una manovra che purtroppo ha causato un disastro visto che la frenata, anche se non è stata improvvisa, si è verificata su quella che sembra una strada a scorrimento veloce, due corsie per senso di marcia, di conseguenza i veicoli dietro al pick-up che ha rallentato non sono riusciti a frenare in tempo.

Fra le vittime dell'incidente anche colui che ha registrato il tutto tramite la dashcam sulla propria auto, mostrando il dramma che si è verificato. In questi ultimi tempi abbiamo assistito a numerosi scontri particolari, come ad esempio l'incidente di una Ferrari Roma finita in un vano ascensore, così come l'incidente a 200 km/h con protagonista il calciatore Sofian Kiyine, ma uno scontro con protagonista una tartaruga non ci era ancora capitato.

L'episodio è avvenuto di preciso lungo una strada della Florida, precisamente la US-331 nella contea di Walton. Per lo meno, nonostante il caos che si è creato, la tartaruga è rimasta illesa, e la polizia, una volta recuperata, l'ha adagiata in uno stagno lì vicino.

"Tutti noi possiamo fare di meglio per proteggere la fauna selvatica e gli abitanti naturali del nostro grande stato", scrive l'ufficio dello sceriffo della contea di Walton in un post su Facebook. "Solo preferibilmente non in mezzo alla strada. Sebbene non vi fossero cattive intenzioni – ha aggiunto - cercare di evitare o assistere un animale che si è fatto strada su una strada trafficata può causare lesioni mortali a te o ad altri conducenti. Quindi, quando in futuro ti imbatterai in questa situazione difficile, e ti ritroverai a chiederti 'sterzare o non sterzare', oppure, 'fermarti e proteggere' speriamo che la risposta ora sia ovvia”.