Automobilista eroe tiene testa a 4 ladri che vogliono rubargli l'auto: video choc

I furti di auto continuano purtroppo ad essere uno dei crimini evergreen. Soltanto poche settimane fa vi avevamo mostrato dei ladri di Bari che rubavano una Mercedes spingendola con una Golf, ed è di pochi giorni fa la notizia che a Milano si spaccano più vetri mentre a Roma si ruba di più.

L'ultimo furto d'auto ci giunge dagli Stati Uniti e fortunatamente non è andato a buon fine, ma è solo grazie al super coraggio del proprietario della vettura se 4 malviventi se la sono date a gambe levate.

L'episodio si è verificato di preciso Rocky Hill, nel Connecticut, e come da video che trovate qui sopra, ripreso da una telecamere di sorveglianza, si vede un malvivente che si avvicina di soppiatto, a volto coperto, verso un'auto di colore rosso. Difficile individuare il modello ma dal logo sembra trattarsi di una Infinity.

In ogni caso, dopo pochi istanti, entra in scena il possessore del veicolo che sradica di fatto il ladro dalla propria auto; peccato però che poco dopo arrivi un altro malvivente in soccorso del compagno, e quindi un terzo e un quarto. L'uomo riesce a resistere nonostante i duri colpi ricevuti fra calci e pugni, lottando per difendere ciò che è di sua proprietà, poi ad un certo punto si sente la voce di una donna, la moglie della vittima, urlare "Sto chiamando la polizia!".

A quel punto i quattro, forse spaventati, sono scappati fuggendo a bordo di una Mercedes di colore nera. L'uomo che ha difeso il proprio mezzo si è recato in ospedale dove gli sono state riscontrate delle ferite guaribili in pochi giorni.

“Grazie a Dio non è stato ferito gravemente. Stiamo assistendo a molti di questi incidenti in tutto lo stato”, le parole del sergente della polizia di Rocky Hill, Jeffrey Foss-Rugan. In ogni caso la polizia ha scoraggiato le persone ad intervenire, visto che i ladri potrebbero essere armati.

“So che è molto difficile quando vedi delle persone che entrano nelle tue auto”, ha aggiunto il sergente per poi sottolineare: “Dobbiamo tenere i nostri garage chiusi a chiave. Dobbiamo tenere le porte chiuse. Dobbiamo tenere gli oggetti di valore fuori dalla macchina". La polizia non ha ancora catturato i 4 sospettati.