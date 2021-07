Automobilista distrugge una McLaren 720S e finisce in ospedale: immagini assurde

Le immagini e il video in fondo alla pagina, condiviso su YouTube dall'utente Tinboi, testimoniano uno spiacevole avvenimento che ha coinvolto un automobilista e la sua McLaren 720S: l'uomo ha perso il controllo andando a sbattere con violenza e finendo in ospedale.

L'incidente si è verificato alle 7:40 circa dello scorso sette luglio ora locale su un'autostrada di Singapore. Dopo pochissimi secondi la clip mostra la supercar britannica mentre sbanda pericolosamente e passa davanti ad un'altra vettura finendo per sbattere contro le durissime barriere laterali.

Purtroppo non si può evincere molto altro dal materiale, ma delle immagini pubblicate su Facebook chiariscono lo stato del veicolo in seguito allo schianto. Le sue condizioni sono davvero pessime, e non ci riferiamo soltanto la carrozzeria, ma anche ai cerchi alle sospensioni e forse pure al telaio.

Si tratta di un vero disastro, ma quel che è peggio è che il quarantaduenne a bordo della supercar è stato rapidamente portato in ospedale per necessarie cure mediche. Al momento non conosciamo l'entità delle sue ferite, ma speriamo che tutto possa andare per il verso giusto.

