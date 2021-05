Automobilista affronta ladri di convertitori catalitici: c'è il video completo

Da alcuni anni sembra essere particolarmente di moda il furto di convertitori catalitici. In molti casi alcuni individui sono stati in grado di tirar su una fortuna sottraendo tali elementi a decine e decine di vetture parcheggiate in strada, e a quanto pare il fenomeno è molto presente anche dall'altra parte dell'Oceano Atlantico.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al video in alto, caricato su YouTube dall'emittente locale CBS Sacramento, un gruppo organizzato è a caccia di convertitori catalitici presso la città californiana, e un intero vicinato ha beccato due individui con le mani nel sacco.

L'incidente si è verificato intorno alle 05:00 di questa mattina ora locale, e il baccano che hanno sollevato ha finito per allertare un buon numero di persone, che hanno intelligentemente deciso di registrare il tutto per fornire poi le riprese alle forze dell'ordine. In particolare un ragazzo del posto è stato in grado di catturare i minuti più concitati, mentre un secondo residente si accorgeva che i convertitori catalitici della macchina di sua nonna stavano per essere portati via.

In pratica i due criminali avevano fermato il loro veicolo nel bel mezzo della strada, accostandolo alla Toyota Prius da danneggiare. Un uomo era intento a maneggiare il martinetto, mentre l'altro si occupava di tagliar via il convertitore catalitico. Dopo aver intuito che il testimone non aveva alcuna intenzione di smettere di registrare, uno dei due ladri ha pensato di tirar fuori una fiamma ossidrica dal minivan per scacciarlo.

Alla fine i loschi figuri sono tornati a bordo del loro mezzo per scappare via lasciando persino il martinetto in strada, e per fortuna l'assurdo tentativo di portar via il convertitore catalitico è fallito malamente. Purtroppo però alcune vetture erano già state manomesse.

Ecco come si è espresso un testimone in seguito alla vicenda ai microfoni di CBS Sacramento:"Ho creduto si trattasse solo di questa macchina, che li avessimo presi, fermati e basta. Non si erano avvicinati alla mia macchina. Però quando l'ho avviata ho capito dal suono che mancasse il convertitore catalitico."



Con l'avvento nel prossimo futuro delle auto completamente elettriche gli automobilisti non dovranno più preoccuparsi dei gas di scarico e dei componenti ad essi legati. A quanto pare le vetture tradizionali sono destinate a sparire presto, e una recente analisi della ACEA le dà già per spacciate. Nel caso in cui l'argomento fosse di vostro interesse, abbiamo preparato una nutrita raccolta di studi sulla questione.