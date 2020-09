Automobili e Tinder: uno studio rivela il modello più efficace per far colpo

Nel corso degli ultimi anni, grazie ad applicazioni come Tinder, riuscire a rimediare un appuntamento è diventato sempre più facile, ma non è scontato arrivare a ottenere il successo concreto una volta trovatisi faccia a faccia con la persona scovata online.

A ogni modo, nel caso vogliate incrementare le possibilità di esser contattati tramite il proprio profilo personale, pare essere particolarmente rilevante pubblicare foto di voi mentre vi appoggiate alla giusta macchina, almeno secondo quanto riportato dall'ultimo studio di Click4Reg. Certamente i risultati possono non essere accurati al 100 percento, sembra che i proprietari di Mercedes-Benz Classe C siano particolarmente accattivanti, con 218 matches su 300, per un successo del 72,6 percento.

Per raggiungere questo tipo di statistica sono stati creati due account separati, uno maschile e uno femminile, "sostituendo la foto principale del profilo ogni 300 swipe a destra. In ogni nuova foto profilo, l'utente Tinder ha posato di fianco a una delle 15 auto utilizzate per lo studio, cercando di capire quale di queste vetture possa aumentare o diminuire le compatibilità effettive."

Appurato che la Classe S è la migliore in questo senso, scopriamo che al secondo posto c'è la Range Rover Sport (213/300), apprezzata sia da donne che da uomini per motivi tutt'altro che misteriosi, i quali però lo sono circa la terza posizione della Volkswagen Polo (210/300). Altri modelli popolari risultano essere la BMW Serie 3 (204/300), la Volkswagen Golf (200/300), la MINI Cooper (198/300 e l'Audi A3 (196/300). Ovviamente non sono state prese in considerazione sportive e supercar.

Secondo le rilevazioni invece la Toyota Yaris è davvero poco efficace per la compatibilità, con una percentuale di successo del 50,3 percento, seguita dalla Hyundai i10 con il 52,3 percento e dalla Nissan Micra col 54 percento.

I consigli di Click4Reg ve li abbiamo riportati, ma adesso vogliamo consigliarvi di dare un'occhiata a due modelli presenti in lista. Il primo si mostra al pubblico in una variante pesantemente modificata da Brabus: è una Mercedes-AMG GT 63 S dalla potenza estrema. Il secondo invece è la nuova Audi A3 Sportback g-tron a metano, la quale offre efficienza mista a performance.