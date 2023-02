Quante automobili ha guidato James Bond al cinema? Il mito delle Aston Martin

Ormai è prassi associare 007 alle Aston Martin: la mitica spia, di cui Christie’s ha venduto le auto usate in No Time To Die a metà 2022, ha guidato davvero molte vetture in tutti gli angoli del mondo, ma quante sono esattamente? Cerchiamo di dare una risposta definitiva a questo quesito.

Se si considerano soltanto le auto principali utilizzate in ciascun film da James Bond, allora si parla di circa 39 macchine (varianti comprese), dalla Sunbeam Alpine usata da Sean Connery in Dr No alla mitica Aston Martin DB5 nelle mani di Daniel Craig in No Time To Die, passando naturalmente per la Lotus Esprit Turbo di Roger Moore in For Your Eyes Only.

Le Aston Martin nello specifico sono arrivate con maggiore frequenza nel 1987, quando Timothy Dalton sfrecciò a bordo della V8 Vantage Volante in The Living Daylights. Negli ultimi film con Pierce Brosnan e Daniel Craig, invece, abbiamo visto le Aston Martin alternarsi con BMW, Ford e, in No Time To Die, con il Land Rover Series III. La prima apparizione del marchio inglese, però, avvenne nel 1964 in Goldfinger, quando Sean Connery guidò l’Aston Martin DB5. Dal 1995, infine, la stessa DB5 è diventata – assieme alla DBS V12 – l’auto di riferimento per James Bond.

Tuttavia, oltre a tutte queste auto di lusso e sportive, ci sono state alcune auto sorprendentemente banali che hanno avuto un posto di rilievo nella vita di Bond: la Ford Mondeo è diventata una icona associata a Bond in Casino Royale, mentre la Citroen 2CV usata in For Your Eyes Only ha indubbiamente fatto la sua figura.