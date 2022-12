Le automobili cinesi dominano il mercato russo: +21,7% nel 2022

La prima auto russa costruita dopo le sanzioni ha dato un segnale importante: le fabbriche nazionali stanno tornando attive. Ciononostante, hanno anche rivelato che l’influenza cinese nel mondo automotive è ora a dir poco dominante, dato che a fine novembre 2022 il 31,3% delle auto vendute in Russia è cinese.

Come ripreso da CarScoops, rispetto al mese di gennaio di quest’anno la situazione del mercato delle automobili in Russia è mutata sensibilmente. A inizio 2022, infatti, i marchi cinesi presenti da Mosca a Vladivostok detenevano combinato il 9,6% del mercato automobilistico; il market share è poi salito costantemente per tutto l’anno, passando al 21% a giugno e poi raggiungendo il 31,3% a fine novembre.

In termini più concreti si parla di 46.403 nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri venduti in Russia lo scorso mese, di cui 16.138 unità dalla Cina. È pertanto evidente che sia la Russia che la Cina stanno cercando di colmare il vuoto lasciato dai marchi occidentali con la loro fuga in seguito alle sanzioni. Tra le due, tuttavia, il Dragone sembra essere in netto vantaggio: secondo l’analista russo Vladimir Bespalov, i marchi auto cinesi potrebbero rappresentare circa il 35% delle vendite russe il prossimo anno.

Le vendite si faranno sentire specie in quanto i veicoli provenienti dalla Cina appartengono perlopiù alla fascia medio-alta, con prezzo di listino superiore ai 40.000 dollari al cambio attuale. In attesa della rinascita di marchi nazionali come Moskvich, quella sarà la fascia di automobili dominante in Russia per i prossimi mesi.

Lo scorso novembre, peraltro, è emerso che le auto in Russia cosano di più dopo le sanzioni.