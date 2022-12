Questa automobile ha un volante per singola ruota: l'esperimento di Garage54

Chi ci segue da tempo conosce già il team di Garage54, meccanici e YouTuber russi che sperimentano su alcune automobili. Ad esempio, lo scorso giugno abbiamo visto una Lada con apertura automatica delle porte. Nel freddo dicembre 2022, invece, la squadra ha creato una Lada con un volante per ciascuna ruota.

La Lada Samara da loro modificata vede dunque l’aggiunta di solamente due volanti, poiché l’auto era già stata modificata in precedenza al fine di usare un volante per l'asse anteriore e uno per quello posteriore. Ora, invece, ogni volante controlla una cremagliera dello sterzo modificata. Nel corso del video si vede anche il processo di modifica e una descrizione del veicolo offerta dal capo meccanico, ma ciò che interessa maggiormente gli spettatori è indubbiamente il test su pista.

Con quattro meccanici alla guida si sono presentati i primi problemi, a partire dalla comprensione del sistema di controllo per sapere come muoversi. Non è stato per niente facile, tanto che la mitica Lada è spesso finita fuori pista o è girata in tondo nella confusione dei quattro conducenti. In assenza di infortuni, il team ha continuato a condurre i test addirittura completando lo slalom due volte, con curve strette superate con una certa difficoltà.

Ovviamente parlarne in questo modo è riduttivo; pertanto, vi consigliamo la visione del bizzarro video che trovate allegato alla notizia.

Lo scorso febbraio, invece, abbiamo visto una Lada con propulsione a vite in azione.