L'automobile LEGO più veloce al mondo corre a 86 km/h: come sfreccia nei video!

I capolavori di ingegneria LEGO sembrano essere interminabili: gli esperti tecnici approdati su YouTube non solo hanno realizzato una macchina dei Flintstones LEGO radiocomandata, ma sono anche riusciti a creare un veicolo LEGO capace di correre a 86 km/h!

Il video è un po’ datato ma resta ancora un capolavoro: realizzato da Adrià Blancafort nell’aprile 2022, circa tre settimane fa, questo progetto è in realtà piuttosto elementare nella struttura ma ingegnoso nel kit di componenti terzi implementati affinché si potesse raggiungere la velocità detta in apertura.

Come spiegato da Blancafort, infatti, i motori LEGO parte dei kit Technic non consentono affatto di ottenere la potenza necessaria. Di conseguenza, egli si è affidato a sensori giroscopici, motori, batterie e trasmettitore da rivenditori terzi. Una volta ricevuto il kit necessario, Blancafort ha progettato e realizzato la struttura con i mattoncini di Billund, con annesse sospensioni e ruote sufficientemente resistenti. Implementati poi i circuiti per renderla radiocomandata, la grande batteria da 1.800 mAh e i doverosi motori, egli ha iniziato a condurre i test del caso.

Il primo si è concluso mostrando qualche disguido con le ruote, risolto semplicemente applicando colla per aumentare la solidità, ma poi la strada verso il record mondiale è stata facile da percorrere: se quello precedente era pari a 81 km/h, Adrià Blancafort è riuscito a stracciarlo con la velocità massima di 86,48 km/h dopo pochi tentativi in un parcheggio deserto. Non sono mancati intoppi importanti, tra cui la perdita di qualche ruota e, infine, un incidente che ha praticamente distrutto il piccolo veicolo LEGO radiocomandato. Fortunatamente, Blancafort è riuscito nel suo intento prima che ciò accadesse.

Un altro capolavoro di ingegneria è un cambio manuale a 5 marce realizzato con i LEGO.