All'Autolook Week di Torino anche una Ferrari F1 di Niki Lauda contraffatta

Dal 7 all'11 settembre 2022 Torino si apre ai motori: arriva infatti l'Autolook Week in Piazza San Carlo e non solo, dove esposta c'è anche una particolare Ferrari F1 di Niki Lauda contraffatta.

Ovviamente non si tratta di un errore dell'organizzazione, che ha messo in mostra una vettura contraffatta al posto di una originale. È un'idea pensata insieme ad Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, che nel 2021 ha confiscato oltre 36.000 pezzi falsi fra autoveicoli, ciclomotori e accessori, un aumento di circa il 300% rispetto al 2020. In Piazza San Carlo a Torino potrete così ammirare una Ferrari 312 T di Niki Lauda contraffatta.

Nella stessa piazza trovate ciò che resta di una Ferrari F360 ridotta a un cubo da un compattatore, un'opera che vuole simboleggiare l'opposizione delle Forze dell'Ordine al mondo della contraffazione. Dall'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli hanno spiegato: "Nel mondo del collezionismo di automobili d'epoca, dove il valore delle vetture storiche registra tassi di crescita paragonabili a quelli delle opere d'arte, i casi di contraffazione sono sempre più numerosi".

"Adm riveste un ruolo cruciale nel favorire politiche sostenibili e socialmente responsabili" ha detto poi il direttore della Direzione Territoriale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, Andrea Maria Zucchini, "contrastando il fenomeno della contraffazione a tutela del 'Made in Italy', della salute pubblica, delle risorse ambientali e della sostenibilità per assicurare il benessere di tutti i cittadini".



A proposito di Ferrari e Niki Lauda: lo scorso mese di maggio Charles Leclerc si è schiantato con una vera Ferrari di Lauda.