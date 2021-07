Nell'Autodromo di Modena, la Ferrari 488 GTE di LEGO Technic ha superato i 200 km/h!

L’idea di portare in pista una Ferrari 488 GTE “AF Corse” della linea LEGO Technic è venuta a Camillo Mazzola, Marketing Director di LEGO Group Italia, e per l’occasione è stato proprio il pilota Giancarlo Fisichella a far volare l’auto di mattoncini. Come è stato possibile? Facile, installando il modellino sulla sua vettura da corsa.

Per l’occasione infatti è stato creato un team di oltre 20 persone, che ha collegato il modello da 1.677 pezzi al paraurti anteriore della vettura da corsa ufficiale del Team AF Corse, guidata appunto dal pilota romano. La struttura ha permesso di collocare il modellino quasi a contatto con l’asfalto, ed è per questo che alcune riprese sembrano così “reali”.

Per registrare il video che vedete all’interno dell’articolo, hanno utilizzato 8 telecamere e 2 droni, necessari per documentare da ogni angolazione l’evento che si è tenuto sull’asfalto dell’Autodromo di Modena, dove la piccola Ferrari ha toccato la velocità di 208 km/h.

Dopo l’esibizione, Camillo Mazzola ha commentato: “La Ferrari 488 GTE di LEGO Technic è ricca di caratteristiche autentiche e di bellissimi elementi di design tratti dal modello originale dell’auto da corsa. È molto simile a quella vera, e tutto ciò di cui aveva bisogno per prendere davvero vita era di poter sfrecciare su un vero circuito di auto da corsa, e oggi è successo! Da vero fan di LEGO e amante delle corse automobilistiche, non potevo perdermi questo evento così speciale ed è stato davvero emozionante prendere parte a questo grande progetto con il nostro partner Ferrari”.

Un’idea originalissima e fuori dagli schemi, che ci lascia un dubbio: cosa potrebbero mai inventarsi per il nuovo Ford F-150 Raptor di LEGO Technic, in uscita il prossimo ottobre?