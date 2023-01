Autodromo di Imola multato di 500 euro: tutta 'colpa' di RedBull e Verstappen

Una vicenda a dir poco curiosa ci giunge da Imola e precisamente dal mitico autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il circuito è stato costretto a pagare una multa per via dell'eccessivo rumore, una sanzione da 500 euro dovuta al “baccano”. Ma cosa è successo di preciso?

Tutta colpa della Red Bull di Max Verstappen, pilota che correrà ancora con il numero 1 nel 2023. Il campione del mondo è salito a bordo della mitica RB9 che fu guidata da Sebastian Vettel nel 2013, ultimo mondiale vinto con la scuderia dal pilota tedesco.

Lo scorso mese di ottobre, pochi giorni dopo aver festeggiato il titolo sul circuito di Suzuka, l'olandese volante era sceso in pista per un evento commerciale con la monoposto alimentata da un motore V8 aspirato Renault, decisamente più rumoroso rispetto agli attuali V6 ibridi che invece “cantano” molto di meno. Di conseguenza i sensori di inquinamento acustico presenti in zona (sono messi appositamente vicini ai circuiti), hanno rilevato un superamento della soglia stabilita.

Elena Penazzi, consigliere del comune di Imola, ha commentato: “Quella dell’evento Red Bull è stata l’unica occasione in cui l’Autodromo ha fatto rumore nell’anno passato, restando sempre nel limite, nonostante le tante attività svolte. Il 12 ottobre la Red Bull si è presentata con un’auto meno recente dell’attuale e sono stati superati i limiti. Si è trattato di pochi giri”.

Alla fine è stata recapitata la multa all'Autodromo di Imola, che come detto sopra, è di soli 500 euro, pochi spicci per le casse del Comune. Fa sorridere però il fatto che alla fine la stessa cittadina dell'Emilia Romagna, come sottolinea anche il Corriere della Sera, abbia di fatto multata se stessa, visto che l'autodromo è dello Stato, e precisamente di Formula Imola che è controllata al 100% da Con Ami.

In ogni caso non è la prima volta che qualcosa di simile accade, visto che spesso e volentieri negli anni i residenti vicino all'autodromo si sono lamentati per il troppo rumore nei weekend di gara. Certamente la situazione è migliorata di molto negli ultimi tempi, visto che fino a pochi anni fa quando in pista vi erano svariate monoposto con V10, V12 e via discorrendo, il rumore era esagerato, anche se per molti era una vera e propria sinfonia. E a proposito dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari, chi volesse può già acquistare i biglietti per Imola e Monza 2023, visto che le prevendite sono già scattate.