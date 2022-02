Questo autobus elettrico copre negli USA 2.700 km di viaggio: è un Van Hool CX45E

Quando si parla di elettrico si arriccia spesso il naso nei confronti dell'autonomia e della ricarica. Si pensa che un'auto elettrica di nuova generazione non abbia la giusta autonomia per i lunghi viaggi e non sia capace di ricaricarsi velocemente. Un autobus elettrico americano invece ha viaggiato per oltre 2.700 km usando colonnine pubbliche.

La ABC Companies ha annunciato di aver completato un viaggio di 2.736 km con un autobus elettrico Van Hool CX45E utilizzando soltanto colonnine di ricarica pubblica per ripristinare energia. Il bus elettrico era nello specifico un Proterra Powered e ha viaggiato da Newark, in California, fino a Seattle, nello Stato di Washington e ritorno utilizzando stazioni di ricarica pubbliche.



L'impresa, se così vogliamo chiamarla, serve a far capire le potenzialità dell'elettrico anche sul trasporto di massa sulle lunghe percorrenze, anche grazie alla crescente infrastruttura di ricarica americana - negli USA sempre più colonnine hanno 350 kW di potenza. Ma parliamo del CX45E di Van Hool: è un autobus 100% elettrico per il trasporto di persone, può infatti ospitare fino a 56 passeggeri ed è arrivato negli USA nel dicembre del 2020. Una delle prime compagnie a riceverne uno è stata proprio la ABC Companies, che lo ha inaugurato a inizio 2021.



Per un intero anno il bus è stato usato come benchmark per la raccolta di dati, e solo adesso sta dimostrando davvero cos'è in grado di fare. Tecnicamente il bus utilizza batterie NMC da 676 kWh di capacità, in grado di fargli percorrere 450 km fra una ricarica e l'altra, anche se alcuni viaggi hanno permesso di superare i 480 km con una sola carica. Secondo ABC Companies, i tempi di ricarica sono più corti di quelli previsti inizialmente, con una media di 2,5/3 ore a ricarica - con il CX45E che non ha mai utilizzato più del 65% della sua energia per raggiungere una tappa del suo viaggio.



A proposito di bus elettrici: a Mosca girano oggi già 900 bus elettrici, mentre Mercedes-Benz sta sperimentando i bus elettrici con batteria a stato solido.