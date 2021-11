Per le Autobahn si mette male: il 60% dei tedeschi vuole il limite a 130 km/h

Per le mitiche Autobahn tedesche tira una brutta aria. Famose per via dell'assenza di limiti di velocità, vero e proprio paradiso per gli amanti del piede pesante, causano non pochi problemi all'ambiente, motivo per cui i cittadini tedeschi vorrebbero regolamentarle.

Lungo alcune autostrade in Germania (non tutte, in effetti) non troverete autovelox o cartelli con limiti di velocità (guardate ad esempio questa Lamborghini Urus sfrecciare a quasi 330 km/h). Il luogo perfetto per sguinzagliare i cavalli delle migliori auto sportive che il mercato europeo possa offrire. Velocità al di sopra dei 130 km/h però significano anche alte emissioni di C02 e su questo fronte buona parte del mondo è sul piede di guerra - in senso buono, a tutto favore del pianeta.

Proprio per questo motivo secondo una nuova indagine di DW.com il 60% degli intervistati tedeschi vorrebbe introdurre sulle Autobahn un limite di velocità di 130 km/h, in linea con la maggior parte degli Stati europei. Solo il 38% vorrebbe che le autostrade teutoniche restassero senza limiti, di recente però è arrivato anche l'endorsement di Sebastian Vettel in favore di maggiori limitazioni (Sebastian Vettel vuole limiti di velocità sulle autostrade tedesche).

Il pilota di Formula 1 ha chiaramente detto che per correre esistono le piste, i circuiti, che in autostrada bisognerebbe imporre dei limiti per salvaguardare l'ambiente e la sicurezza generale. Ma l'introduzione di un limite a 130 km/h porterebbe davvero a dei benefici? Si calcola che grazie a questa imposizione si risparmierebbero fino a 2 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Certo con l'avvento delle auto elettriche le cose potrebbero cambiare, perché le emissioni sarebbero naturalmente azzerate dai motori alimentati a batteria, sarebbe però necessario garantire ricariche con energia al 100% pulita perché tutto non sia vano. Insomma, la questione è alquanto spinosa e non vorremmo essere nei panni dei politici tedeschi che dovranno decidere il da farsi...