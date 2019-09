Autoarticolato si ribalta col suo carico da 20 tonnellate di Nutella

Tutti i supermercati e il resto dei rivenditori dovranno attendere ancora un po' per il prossimo rifornimento di crema alla nocciola, perché l'autoarticolato che la trasportava si è ribaltato, sprecando ben 20 tonnellate di Nutella. Ci teniamo a precisare che nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

L'increscioso evento è avvenuto su un'autostrada dell'Indiana, circa un chilometro a ovest dal confine col Michigan. Il tir era partito da London, Ontario, e viaggiava sereno a velocità moderata. All'improvviso, stando ai report, una vettura che lo precedeva ha frenato bruscamente, costringendo il conducente dell'enorme mezzo ad inchiodare, con conseguente ribaltamento del veicolo e distruzione del prezioso carico.

Dalla foto che potete vedere in calce le cose sembravano essersi messe ben peggio, poiché l'incidente è stato tanto rocambolesco da posizionare il camion su entrambe le carreggiate dell'autostrada, abitacolo da un lato e rimorchio dall'altro. Nessun barattolo o contenitore di Nutella è finito in strada, mentre più di un centinaio di litri di diesel si sono rovesciati sull'asfalto, assieme a vari detriti. Anche i blocchi di cemento divisori sono andati totalmente in frantumi, ma per fortuna il conducente è rimasto illeso.

Non molto tempo fa un caso simile è stato riportato dai media tedeschi, i quali hanno riportato di un camion schiantato sull'autobahn, contenente oltre 10.000 litri di birra. Lievemente ferito invece l'automobilista proprietario di una Tesla Model 3 il quale, in seguito ad un incidente molto grave, ha ringraziato Elon Musk e la stessa Tesla per averlo salvato.