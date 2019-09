Autoarticolato entra in centro città in barba ai divieti, ma si incastra e distrugge tutto

Le strade di New York possono farsi particolarmente strette, e c'è sicuramente un motivo se nella maggior parte della metropoli è rigorosamente vietato il transito degli autoarticolati. Lo ha imparato a sue spese un camionista che, ignorando i divieti, è finito per incastrarsi in un vicolo distruggendo diverse auto parcheggiate.

Il camion è andato ad incastrarsi in un veicolo all'altezza di Jackson Heights, nel Queens. La strada era semplicemente troppo stretta per permettere al massiccio veicolo di muoversi e fare manovra. In un video postato da uno degli automobilisti rimasti bloccati dietro all'autoarticolato, si vede chiaramente "la bestia" sfondare la fiancata di una Toyota parcheggiata, distruggendo prima uno degli specchietti del veicolo, e poi creando danni sempre maggiori a forza di fare manovra avanti e indietro per cercare di liberarsi dalla situazione di stallo.

Il camion finisce anche sopra un idrante, che viene a sua volta distrutto.

Nel video si può ascoltare tutto lo sgomento degli automobilisti presenti sulla scena. "Ha cercato di svoltare a sinistra, ma avrebbe dovuto andare dritto", scrive la persona che ha caricato il video su Facebook.

Il camionista anche dopo che era evidente che la manovra che stava cercando di terminare fosse impossibile, ha continuato imperterrito, aggravando ulteriormente i danni creati alla strada e al veicolo parcheggiato.

Conosciamo comunque un camionista a cui è andata peggio: un autoarticolato è riuscito ad incastrarsi sul tetto di una casa.