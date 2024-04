Tutte le 'auto zombie' vendute nel Q1 2024 negli Stati Uniti: c'è anche la Fiat 500X

Dopo avervi elencato le 'auto zombie' vendute negli Usa nel 2023, torniamo a parlare di queste particolari vetture che sono state messe in commercio da nuove, nonostante siano fuori produzione da anni, nel corso del Q1 2024, il primo trimestre del nuovo anno.

Vengono appunto definite 'auto zombie' in quanto si tratta di vetture che sono uscite dal commercio da diverso tempo, e che sono state così ribattezzate negli Stati Uniti. Ma ora basta con le chiacchiere e scopriamo insieme l'elenco in questione a cominciare dal mistero della Chrysler 200, vettura che è stata segnata come -1 da Stellantis nel primo trimestre 2024, un vero e proprio giallo. Oltre oceano è stata venduta anche una BMW i3 nuova di zecca, nonostante sia fuori produzione da ben sette anni, e che dire della Kia Stinger, altra vettura che non viene più prodotta.

Nell'elenco degli zombie anche una vera e propria hypercar, leggasi la Dodge Viper in versione SRT, modello di auto che è quasi un habitué di questa categoria visto che anche nel 2023 ne era stata venduta una nonostante fosse fuori produzione da un bel po'.

Due i Dodge Caravan piazzati sul mercato, così come il SUV Mazda CX-9. Saliamo invece a quota 7 con la Mercedes Benz Classe A, che negli Stati Uniti non è in vendita dal 2022, mentre sono 37 le Infinity Q60 immatricolate, una in meno del minivan Ram ProMaster City.

Scopriamo che sono state invece 55 le Buick Encore vendute in questi primi tre mesi del 2024 ma occhio alla Fiat 500X, il piccolo SUV tutto italiano che ha convinto 113 americani, probabilmente sulla scia dello sbarco della Fiat 500 elettrica negli States. Chiudiamo con le due auto zombie più vendute in assoluto leggasi la Kia Rio, a quota 246 auto e la Nissan Maxima invece a 529 unità. Sarebbe bello sapere se vi sono casi di questo genere anche nel nostro Paese, ma purtroppo non ci sono dati ufficiali a riguardo.

