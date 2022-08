Le auto XPeng vedono gli occhi a mandorla come sinonimo di sonnolenza

Oggi la sicurezza è diventato uno degli strumenti dove le aziende investono più risorse dal momento che si tratta di uno degli elementi che i clienti valutano attentamente in fase di acquisto. In qualche caso, però, gli avanzati sistemi di monitoraggio possono creare qualche disagio come accaduto ad un possessore di una XPeng in Cina.

XPeng sta lavorando ad un sistema di guida autonoma sulla scia di Tesla, si tratta di una realtà difatti ambiziosa e dalle alte potenzialità, alcuni modelli arrivati tra l'altro anche in Europa recentemente. Ad ogni modo, negli ultimi giorni è diventato virale lo sfogo di un blogger da 300mila follower su Weibo, un certo DerekTLM, per aver perso diversi punti di guida intelligente perché la sua XPeng lo avrebbe ritenuto 'distratto'.

Si tratta di un sistema a punti un po' simile alla patente, seppur senza alcuna conseguenza legale, dove i clienti ricevono per l'appunto 100 punti che vengono ripristinati ogni 12 mesi. Se questi dovessero terminare i possessori dovranno semplicemente riprovare un test sulla sicurezza dell'auto. La lamentela di Derek sarebbe legata ad un bug del sistema di monitoraggio della sua XPeng che scambierebbe i suoi occhi a mandorla per sonnolenza. L'utente ha infine suggerito alla compagnia di sistemare il problema perché di fatto escluderebbe a coloro con gli occhi a mandorla di sfruttare le potenzialità del navigation guided pilot.

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue critiche? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.