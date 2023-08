Sarà così la prima auto di Xiaomi? Il lancio è previsto per il 2024

Secondo le ultime informazioni trapelate, Xiaomi sembra aver pianificato di avviare la produzione della sua auto elettrica mirando a raggiungere una produzione di 150.000 unità all'anno entro il 2024. Per mantenere questa tempistica ambiziosa, l'azienda avrebbe anche avviato un massiccio reclitamento.

L'impianto di produzione della MS11, situato vicino a Pechino, è progettato per raggiungere una capacità di produzione di 200.000 veicoli all'anno come massimo rendimento. Tra le recenti informazioni emerse, si dice che le aziende cinesi CALB e CATL siano state scelte come fornitori delle batterie per questo nuovo veicolo.

Il design slanciato di questa berlina ricorda vagamente quello della BYD Seal, portando a ipotizzare una possibile collaborazione tra le due case automobilistiche per il design. La MS11 sembra destinata ad ospitare sia le batterie Qilin di CATL che le Blade Batteries di BYD in futuro.

I fari anteriori presentano una forma simile a quelli delle recenti McLaren, mentre sul tetto panoramico in vetro si distingue il LiDAR, che rappresenta il "cervello" dei sistemi di guida autonoma, il comparto batteria invece sarà una vera e propria sfida a Tesla con i suoi 100 khw. Non passano inosservati i grandi cerchi in lega e le pinze freno gialle Brembo, suggerendo un'accordatura sportiva per questa versione. Nonostante ciò, le specifiche precise sulle motorizzazioni non sono ancora state divulgate, se non che le unità elettriche saranno sviluppate internamente da Xiaomi.

Considerando il contesto di Xiaomi, è verosimile aspettarsi degli interni all'avanguardia in termini di tecnologia. Tuttavia, al momento non ci sono dettagli disponibili e sembra che dovremo aspettare le informazioni ufficiali per avere una visione completa dell'equipaggiamento del modello.

Questa dotazione, come indicato dalla presenza del LiDAR, sembra fortemente orientata verso la guida autonoma. Xiaomi ha persino creato una divisione specializzata chiamata Xiaomi Automobile Technology per concentrarsi su questo ambito.

Secondo le voci degli scorsi mesi, sembra che il listino prezzi potrebbe essere relativamente "popolare", variando tra i 15.000 e i 45.000 dollari (tra i 13.000 e i 40.000 euro). L'obiettivo della casa, come già accennato, sarebbe di arrivare alle 150.000 unità all'anno a partire dal 2024, ma con la prospettiva di aumentare questa cifra a 300.000 nei successivi anni; per fare un raffronto, Tesla sforna un'auto ogni 40 secondi in media. Inoltre, sembra che Xiaomi potrebbe guardare anche al mercato europeo, che è diventato sempre più interessante per i costruttori automobilistici cinesi.