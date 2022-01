Le auto Volvo si comandano con Google Assistant: arriva anche YouTube

Volvo è uno dei pochissimi produttori al mondo a offrire a bordo delle sue vetture di nuova generazione l'infotainment Android Automotive OS di Google. Proprio grazie a questo sarà la prima casa automobilistica a realizzare un'integrazione diretta tra le sue auto e i dispositivi abilitati al servizio Google Assistant.

Tramite i classici comandi vocali di Google Assistant, che possiamo utilizzare a casa, in ufficio o semplicemente da smartphone in qualsiasi momento, avremo la possibilità di cambiare alcune funzioni chiave dell'auto da remoto. Pensiamo all'accensione del riscaldamento a distanza oppure il blocco delle portiere dell'auto. Volvo a tal proposito ha già pronto un elenco di comandi che continuerà ad arricchirsi in futuro.

Sempre a proposito di Google, su tutti i modelli con l'infotainment basato su Android arriverà presto l'app di YouTube, da scaricare nelle auto Volvo tramite il Google Play. Arriva così lo streaming a bordo delle auto svedesi, che su questo fronte si avvicinano a ciò che ha fatto Tesla in questi anni, che già dal software V10 offre Netflix e YouTube. Come sulle auto californiane, anche sulle Volvo YouTube sarà accessibile solo a vettura spenta, il marchio del resto vuole far passare più velocemente l'attesa in fase di ricarica a bordo delle sue auto 100% elettriche.