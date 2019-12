Le auto volanti progettate all'inizio del 900 e trasformate in render moderni

L'idea di rendere il volo alla portata di tutti è radicata nel tempo. Da quando è stata inventata l'automobile i designer hanno sognato decine di modi diversi per far spiccare il volo agli automobilisti.

Alcuni dei primi brevetti risalgono addirittura ai primi decenni del secolo scorso. Ad esempio un brevetto del 1912 immaginava una macchina con 2 eliche rudimentali. Pare che il primissimo brevetto di un'auto volante sia stato presentato nel 1901. Il progetto è stato firmato da Joel Trout Rice.

Questo sogno è proseguito fino ai giorni nostri. Oggi decine di aziende stanno lavorando ai loro progetti di auto volante, finalmente perfettamente funzionanti, sostenibili e accessibili al grande pubblico. Sebbene non manchino progetti più peculiari e controcorrente, sembra proprio che il modo migliore per dare al grande pubblico questo nuovo tipo di mobilità sia dato dai VTOL — piccoli veicoli autonomi in grado di decollare verticalmente grazie a potenti rotori. Salvo qualche eccezione, ad ogni modo, parliamo di veicoli pensati esclusivamente per il volo, e non di vere e proprie auto versatili in grado di spiccare il volo.

Oggi la startup LeaseFetcher ha deciso di dare il giusto tributo alla storia di chi ha provato ad immaginare le auto volanti prima che i tempi fossero maturi. L'azienda ha preso i bozzetti e i brevetti di otto diverse auto volanti —che vanno dal 1912 al 2016— per trasformarli in moderni render 3D. Li trovate in galleria.