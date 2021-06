Le auto volanti arriveranno entro il 2030, parola di Hyundai

L'addio dei motori termici, stimato al 2040 dal ministro Enrico Giovannini, potrebbe non essere il più grande shock nella nostra mobilità. Hyundai ha recentemente confermato il suo impegno con le auto volanti, affermando che entro la fine del decennio saranno una realtà nelle città di tutto il mondo.

Questa affascinante visione del futuro prossimo proviene da Michael Cole, presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, che ha affermato che l'azienda ha effettuato “significativi investimenti” nel settore delle auto volanti.

Il termine "auto volanti" tuttavia appare più come una suggestione nata dai sogni mai realizzati dell'uomo del ventesimo secolo: i velivoli su cui ha investito Hyundai sono un incrocio tra droni e elicotteri. Va poi chiarito che il loro ruolo sarà quello di aerotaxi, quindi un servizio a cui il cittadino potrà usufruire e non un mezzo personale da acquistare in concessionario.

Resta in ogni caso un piano ambizioso su cui Hyundai ha puntato molte delle sue fiches. “Riteniamo che entro l'ultima parte di questo decennio la mobilità aerea urbana offrirà una grande opportunità per liberare la congestione del traffico nelle città”, ha dichiarato Cole. Se la data del 2030 vi appare troppo vicina, il CEO di Hyundai North America, Jose Munoz, ha una visione ancora più ottimista, affermando che i primi voli per i clienti potrebbero arrivare già nel 2025. Una grossa sfida è quella di creare le giuste infrastrutture: il primo aeroporto dedicato ai taxi volanti è stato costruito a Coventry, in collaborazione con la start-up Urban-Air Port.

I grossi investimenti citati da Cole sono esattamente 1,5 miliardi di dollari, spesi da Hyundai in un piano di sei anni partito nel 2019. Il colosso coreano è proiettato a 360° nel futuro e vuole essere leader anche nella robotica, come dimostra l'acquisizione di Boston Dynamics, un affare da 1,1 miliardi di dollari.