L'auto volante di XPeng in azione: è un gigantesco drone

Bob Gale e Robert Zemeckis della fortunata trilogia di Ritorno al Futuro pensavano che le auto avrebbero volato già nell'ottobre del 2015. I due geniali autori hanno sicuramente sbagliato la previsione, presto però accadrà sul serio: guardate l'auto volante di XPeng in azione.

XPeng è una società cinese specializzata in mobilità elettrica che vuole inseguire Tesla in quanto a volumi di vendita in tutto il mondo. Per farlo ha già lanciato vetture del calibro della G9, della P7 o della P5, prossime a sbarcare anche in Europa (la XPeng P5 debutta in Europa). L'azienda è anche impegnata sul fronte della Guida Autonoma, dei robot e delle auto volanti - come ha ribadito all'ultimo XPeng Tech Day 2022 del 25 ottobre scorso.



Una lunga conferenza che nelle battute finali ha avuto proprio un focus sulla famigerata auto volante attualmente il sviluppo. A quanto pare l'auto volante di XPeng sarà un enorme drone, in modalità guida avrà i rotori richiusi, in modalità volo invece si apriranno quattro bracci meccanici con ben otto pale. Tecnicamente parliamo di un eVTOL che l'azienda ha già trasposto in un prototipo funzionante, come potete vedere nel video della conferenza.



Per guardare l'intera parte dedicata all'auto volante andate al minuto 1:05:54, il prototipo volante invece entra in azione a 1:11:35. Di lavoro da fare ce n'è ancora tantissimo, a oggi il prototipo pesa 1.936 kg, immaginiamo però che la vettura sia totalmente svuotata all'interno, o comunque non abbia un classico allestimento da auto passeggeri (del resto esistono EV che pesano molto più di 2.000 kg e non hanno rotori sul tetto...). L'idea è sicuramente interessante, pensate possa avere davvero un futuro?