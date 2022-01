L'auto volante è realtà: la Klein Vision AirCar ha ottenuto le certificazioni di volo

Hyundai aveva previsto l’arrivo della auto volanti per il 2030, ma Klein Vision ha bruciato le tappe col suo progetto AirCar. Dopo ripetuti test per assicurarne la sicurezza, la prima auto volante motorizzata BMW è pronta per il decollo.

Il 28 giugno del 2021 ha volato per la prima volta tra gli aeroporti di Nitra e Bratislava percorrendo 60 km ad un'altitudine di circa 2500 metri, pilotata da Stefan Klein, co-fondatore dell’azienda e grande sognatore. Ebbene, la vettura volante non è soltanto diventata realtà, ma nelle ultime settimane ha completato tutti i test per l'ottenimento delle certificazioni necessarie al volo, rilasciate dell’ente per l’aviazione slovacco.

La AirCar ha quindi totalizzato 70 ore di test e più di 200 decolli e atterraggi per attestarne la sicurezza, e finalmente ha ottenuto la libertà di volare nei cieli della Slovacchia, e teoricamente di tutta Europa, dato che le norme di volo sono pressoché le stesse.

La Klein Vision AirCar può quindi arrivare in aeroporto sulle quattro ruote, con le ali telescopiche ripiegate all’interno della carrozzeria/fusoliera, spinta dal suo motore BMW N13, l’unità 4 cilindri 1.6 litri turbo da 160 CV che si trovava nei cofani di Mini Cooper S e BMW 118i. Quando è in aria muove un’elica posteriore che permette di volare con una velocità di crociera di circa 190 km/h (la velocità massima è attorno ai 300 km/h), ma nel prossimo anno verrà aggiornato con una versione più potente e moderna, che permetterà di solcare i cieli con una velocità di crociera di 300 km/h.

A questo punto ci chiediamo come evolverebbe il progetto se al posto del motore BMW ci fosse il rivoluzionario Omega 1, il motore rotativo di Astron Aerospace.