L'auto volante di Harry Potter è stata ritrovata abbandonata in un fienile

Dopo tre anni di ricerche un grande appassionato di auto è riuscito a trovare una Ford Anglia azzurra, conosciuta anche come l'auto volante utilizzata nei film di Harry Potter dallo stesso mago con la saetta, e dall'amico Ron Weasley.

A mettere le proprie mani sul volante della piccola berlina americana è stato Sam Hard, che dopo tre lunghi anni di ricerche è riuscito a trovare la Ford Anglia abbandonata in un fienile. Una vettura mitica che purtroppo non rientra nella collezione di auto di Emma Watson ma la cui storia vale la pena menzionare.

La prima cosa da sapere è che nel film di Harry Potter furono utilizzati più modelli della stessa Ford Anglia, e molti degli stessi sono finiti nel dimenticatoio. Gli Universal Studios e il Warner Brothers Studio Tour hanno delle repliche dell'auto, mentre si mormora che il padre di Rupert Grint (attore che interpreta Ron Weasley), ne abbia acquistata una e poi donata ad un museo, e anche il cantante Liam Payne ne avrebbe comprata una.

In ogni caso la Ford scoperta da Hard, nonostante un po' di ruggine e il fieno, ha tutto l'occorrente per funzionare sotto il cofano, a cominciare da motore e batteria. Sam ha spiegato di averla acquistata senza neanche esaminarla essendo lui un grandissimo fan delle auto del cinema: era come un Santo Graal.

La targa è la stessa del film 7990 TD, auto apparsa per la prima volta in "Harry Potter e la camera dei segreti", anche se sulla copertina di una delle edizioni dell'omonimo libro la targa inizia con la H, mentre in altre immagini si nota la scritta HOW 777.

La cosa più importante è che l'auto sia realmente quella usata nel film e la certezza si è avuta dal fatto che Sam Hard l'ha acquistata da un ragazzo che era responsabile dell'abbigliamento sul set del film.

La Ford Anglia 105E è una vettura lanciata nel 1959 per il mercato europeo e rimase in produzione fino al '67: era dotata di soli 36 cavalli. Ultima curiosità, la Ford Anglia aveva una rumorosità di 89 db nell'abitacolo, oggi la Kuga Plug-in Hybrid è scesa a 69.