L'auto vincitrice dell'Hot Wheels Legends Tour del 2019, ora diventerà un giocattolo

Ogni anno Mattel porta in scena l'Hot Wheels Legends Tour alla caccia di nuovi talenti. Il brand della Mattel si sposta di città in città con un unico obbiettivo: trovare la prossima macchina degna di essere trasformata in un giocattolo della linea Hot Wheels. Inutile dire che deve essere un veicolo completamente custom e con carisma da vendere.

L'anno scorso l'Hot Wheels Legends Tour ha visto la partecipazione di 65.000 persone, con oltre 3.600 macchine che si sono contese l'agognato titolo di vincitore dell'edizione. Alla fine viene stilata una lista di 15 finalisti.

Nel 2019 ci sono state ben 18 tappe dell'Hot Wheels Legends Tour, il che significa che ci sono anche state 18 vetture finaliste. Le finaliste sono state tutte portate al SEMA 2019 di Las Vegas dove è finalmente stata annunciata la macchina vincitrice.

Il veicolo che ne esce vincitore entra di diritto nell'Hot Wheels Garage of Legends per essere poi trasformato in un modellino in scala 1:64 che verrà venduto in tutto il mondo.

Non è semplice vincere, la macchina deve avere il classico appeal Hot Wheels, deve sembrare così assurda da essere degna di diventare un giocattolo, ma deve anche trasmettere la voglia di guidarla. Deve essere autentica, personalizzata in ogni dettaglio. Infine, deve avere dettagli molto riconoscibili, in grado da distinguersi dai 25.000 modellini già prodotti da Hot Wheels negli anni.

L'edizione del 2019 è stata vinta dalla "Nashole", una Nash Metropolitan del 1957 pesantemente personalizzata. È stata costruita da Greg Salzillo e Dave Ford. Tutte le foto della folle macchina in galleria.