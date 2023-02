Le auto nei videogiochi non di guida: da Street Fighter a Fallout

I colleghi di The Drive hanno posto una curiosa domanda ai lettori, chiedendo loro quali fossero le auto più rilevanti provenienti dal mondo dei videogiochi non di guida, e le risposte sono state le più disparate ma senza dubbio più numerose delle aspettative.

A pensarci bene, quando si parla di auto e gaming, si pensa immediatamente alle simulazioni o ai cosiddetti sim-cade, che spesso propongono dei roaster di vetture che coprono decenni e decenni della storia dell’automobile, che poi diventano a tutti gli effetti protagoniste del gioco stesso; ma le auto sono presenti anche in titoli di altro genere, e anche in questo caso ci sono modelli che sono diventati iconici pur non essendo appartenenti ai titoli di guida.

In Street Fighter II ad esempio molti ricorderanno il “Car Smash Stage”, il livello dove una vettura con linee analoghe ad una Lexus, doveva essere distrutta a suon di botte da parte del combattente di turno, nel minor tempo possibile. Alcuni utenti hanno poi nominato The Saboteur, un gioco in stile Grand Theft Auto ambientato nella Parigi del 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, dove il protagonista si alternava alla guida di veicoli immaginari, ma chiaramente riconducibili a modelli esistenti di quegli anni, spaziando dalle auto da città alle vetture da corsa.

Abbiamo nominato la saga di Grand Theft Auto, e anche in questo titolo è innegabile che le auto siano protagoniste a modo loro, per il loro design - ogni modello ha elementi di design riconducibili a più vetture reali - e per i nomi talvolta buffi che scimmiottano i marchi blasonati realmente esistenti (a tal proposito, il designer Frank Stephenson ha analizzato le auto di GTA).

In questa lista di auto iconiche non può mancare la Chryslus Cherry Bomb di Fallout, una sportiva monoposto capace di andare oltre la velocità del suono, diventata iconica al punto da essere poi inserita in Forza Motorsport 6 come Chryslus Rocket 69, ovvero un’evoluzione sportiva dell’auto presente in Fallout.

E l’elenco potrebbe continuare con tanti altri titoli - tra i quali va citato Cyberpunk 2077, che offre dei veicoli dal look retro-futuristico particolarmente riuscito (Frank Stephenson analizza le auto di Cyberpunk 2077) - dunque lasciamo a voi la parola: fateci sapere nei commenti quali sono, secondo voi, le auto più iconiche dei videogiochi non di guida.