Per la prima volta un'auto ha viaggiato dal Polo Nord al Polo Sud: è una Nissan Ariya EV

Dopo nove estenuanti mesi di viaggio, una Nissan Ariya è riuscita a compiere un’impresa che nessun’altra vettura (termica o elettrica) aveva portato a termine: raggiungere il Polo Sud partendo dal Polo Nord.

La vettura è stata pilotata da Chris Ramsey di Plug in Adventures e sua moglie Julie. La coppia scozzese non è nuova a imprese del genere, in passato infatti è riuscita a completare il Mongol Rally a bordo di una vettura 100% elettrica. Questa volta ha scelto di partire dal Polo Nord a bordo di una Nissan Ariya leggermente modificata da Arctic Trucks, azienda islandese specializzata proprio nella creazione di veicoli inarrestabili, adatti alle condizioni più difficili. Il concept infatti non è nato per caso: al momento in Antartide vengono usati per lo più veicoli diesel e questa Ariya è servita per capire se una vettura elettrica potesse funzionare senza problemi ed eventualmente sostituire i veicoli termici.

Pur trattandosi di un concept, la vettura non è molto distante da quella di serie: Arctic Trucks ha necessariamente cambiato pneumatici e predisposto l’auto per montare i 39 pollici, lavorando dunque su passaruota modificati. Poi sono stati aggiunti ganci di traino, il telaio e il sottoscocca sono stati rinforzati. Tecnicamente il modello è stato chiamato AT39, anche se nel corso del viaggio la coppia ha rinominato la vettura Sonrisa (sorriso in spagnolo). Ora, a dicembre 2023, la vettura ha raggiunto il Polo Sud dopo nove mesi di viaggio e oltre 27.000 km di viaggio. Se vi sembra un arco temporale parecchio ampio, in realtà era stato programmato, così da sfruttare a favore il cambiamento delle stagioni.

Ma come può funzionare un’auto elettrica in zone selvagge e dal clima rigido? Com’è stata ricaricata la batteria? Per la prima parte del viaggio è stato utilizzato un piccolo rimorchio con tanto di mulino a vento per ricaricare la vettura mentre era parcheggiata nelle regioni polari, una sorta di piccola centrale eolica portatile. Per l’ultima parte sono invece stati usati dei pannelli solari, grazie alle condizioni di luce favorevole - infatti - è stato possibile ricaricare anche di notte. Quando le condizioni si sono fatte estreme, sono stati usati dei generatori. Ovviamente tutta la parte di viaggio in Nord America è stata la più semplice, sia per temperature esterne che per stazioni di ricarica, è bastato fermarsi presso le colonnine presenti in autostrada. Una storia che ci ricorda ancora una volta che viaggiare in elettrico è possibile un po’ ovunque: i coniugi Ramsey sono andati da polo-a-polo con una vettura con 440 km di autonomia stimata (la Nissan Ariya costa meno di 35.000 euro con l’Ecobonus), percorrendo circa 240-320 km fra una ricarica e l’altra.