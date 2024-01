Quante auto ha venduto Volkswagen nel 2023? Bene le termiche, EV rimandati al 2024...

Quante auto ha venduto, nel mondo, Volkswagen Passenger Cars nel corso del 2023? Ve lo diciamo subito: nell’ultimo trimestre dell’anno sono state consegnate 1,4 milioni di unità (+13%), per un totale assoluto di 4,87 milioni di vetture (+6,7%).

Guardando all’elettrico il marchio tedesco ha ottenuto un discreto aumento nelle vendite, portando le unità consegnate a 394.000 nel corso del 2023. Questo significa che rispetto al 2022 c’è stato un aumento del 21%, il volume totale però equivale soltanto all’8%, insomma meno di un’auto su dieci venduta da Volkswagen è stata elettrica lo scorso anno. Questi dati devono aver spinto Volkswagen a modificare in fretta e furia, nelle scorse ore, i listini in diversi Paesi d’Europa, adattandosi così alla guerra dei prezzi voluta da Tesla esattamente un anno fa (Volkswagen cede alla guerra dei prezzi in UE).

Già l’ultimo trimestre del 2023 aveva dato spunti interessanti, con 121.000 unità elettriche vendute fra ottobre e dicembre, un nuovo record trimestrale per l’azienda, che però rispetto al Q4 2022 ha guadagnato solo il 2,5%. Troppo poco per cantar vittoria, motivo per cui ora Volkswagen vuole abbassare i prezzi per intercettare più incentivi e soprattutto sviluppare tre nuove citycar elettriche dal costo accessibile (Volkswagen conferma lo sviluppo di tre nuove citycar elettriche). Il brand di Wolfsburg deve necessariamente fare qualche scelta radicale sul fronte elettrico: il market share interno infatti è stato dell’8,7% nel 2023, mentre nel 2022 era al 9,6%.



Anche se sono state vendute più BEV, comunque in percentuale Volkswagen ha piazzato più auto termiche rispetto allo scorso anno, dunque in termini di volumi interni le elettriche non sono cresciute, anzi... Per i più curiosi: Volkswagen ha dichiarato anche quali sono i migliori mercati per l’elettrico, ovvero Cina, Germania, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Svezia, la Francia, la Norvegia e il Belgio. Interessante notare come la Volkswagen ID.3 abbiamo venduto in Cina 75.000 unità nel 2023, con una crescita del 200%. La Volkswagen ID.4 è invece cresciuta del 62,9% in Germania e dell’82,2% negli USA.