Quante auto ha venduto Porsche nel 2022? I dati sorprendono anche gli analisti

Il 2022 non è stato un anno clemente con tanti produttori di automobili, i quali hanno sentito il peso dei problemi nella catena di approvvigionamento globale. Ciononostante, alcune case hanno potuto festeggiare: Tesla ha venduto molte auto nel 2022, ma non è l’unica: ecco quanti veicoli ha venduto Porsche l’anno scorso.

I dati condivisi dalla stessa casa tedesca parlano chiaro: nel 2022 è riuscita a vendere su scala globale 309.884 veicoli, per un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. L’Europa è la regione chiave cresciuta maggiormente con 62.685 auto consegnate, ovvero il 7% in più rispetto al 2021; viene escluso dal conteggio il mercato interno tedesco, che ha visto un aumento delle vendite del 3% a quota 29.512 vetture. In Nord America, invece, Porsche ha registrato 79.260 consegne, praticamente pari al 2021.

Questa è stata una performance particolarmente forte date le sfide logistiche e di approvvigionamento che hanno caratterizzato tutti e dodici i mesi. L’unico calo è stato registrato in Cina, peraltro il più grande mercato per l’azienda: si parla di 93.286 auto consegnate, il 2% in meno; naturalmente, è stata la pandemia a colpire duramente il brand.

L’ottimismo comunque regna anche ai vertici: “Le numerose sfide causate dalla guerra in Ucraina, le catene di approvvigionamento interrotte e la crisi dei semiconduttori ancora in corso hanno plasmato lo scorso anno e ci hanno messo alla prova", afferma Detlev von Platen, membro del comitato esecutivo per le vendite e il marketing di Porsche AG. “Quindi, sono ancor più orgoglioso dell'intero team Porsche. In questo contesto difficile, siamo riusciti a realizzare il sogno di più clienti che mai”.

E quali sono i modelli più venduti? I SUV, come dimostrano le vendite del Porsche Cayenne (95.604 unità) e del Porsche Macan (86.724 unità). La Porsche 911 resta comunque forte, con 40.410 unità spedite e un aumento del 5%.