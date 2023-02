Quante auto ha venduto Mercedes-Benz nel 2022? L'elettrico trionfa

Dopo avere visto quante auto ha venduto BMW nel 2022, restiamo in Germania per un’altra analisi del mercato automotive nell’anno appena conclusosi. Vediamo, in particolar modo, quante auto ha venduto Mercedes-Benz nel 2022. Piccolo spoiler: sono calate di poco rispetto al 2021.

Il marchio automobilistico di lusso più prezioso al mondo ha infatti chiuso il 2022 consegnando in totale 2.043.900 veicoli, ovvero l’1% in meno rispetto a due anni fa. L’ultimo trimestre, però, si è rivelato di successo: si parla di 540.800 autovetture Mercedes-Benz vendute, con una crescita soprattutto per il segmento dei veicoli elettrici di fascia alta e a batteria, che ha goduto nell’intero anno di un +124% rispetto alle vendite del 2021.

Analizzando nel dettaglio il quarto trimestre, simbolo della possibile ricrescita nel 2023, le consegne ai clienti nel segmento Top-End sono cresciute del 14% grazie soprattutto all’anno migliore di sempre per Mercedes-Maybach e a un aumento delle spedizioni del 28% per la serie AMG. Questa crescita è stata sostenuta principalmente dalle ottime performance in Giappone, Corea, Medio Oriente e in particolare in Cina. Tutto ciò, peraltro, è avvenuto nonostante i limiti della carenza di semiconduttori.

Le consegne ai clienti del segmento Core Luxury hanno raggiunto invece le 1.101.800 unità, con il GLC che si conferma il modello Mercedes-Benz più venduto in assoluto. La Classe C ha invece visto le consegne aumentare del 17%. Le vendite al dettaglio nel segmento Entry Luxury, infine, sono arrivate a quota 587.700 unità, per un calo del 10% influenzato soprattutto dai problemi nella catena di fornitura e logistica.

Ola Kallenius, Presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato: "Il 2022 segna un altro anno di successo nella trasformazione di Mercedes-Benz: abbiamo più che raddoppiato le nostre vendite di BEV, abbiamo dimostrato la nostra grande ambizione nel settore elettrico con il test drive EQXX di 1.200 km e abbiamo raggiunto un nuovo anno record per Mercedes-Maybach con vendite in aumento 37% Nel 2023 continueremo la nostra missione di offrire le auto elettriche più desiderabili e aumentare ulteriormente le nostre vendite di BEV e Top-End”.