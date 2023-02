Quante auto ha venduto BMW nel 2022? Ha battuto anche Mercedes-Benz

Giusto dopo avere visto quante auto ha venduto Porsche nel 2022, restiamo entro i confini tedeschi per premiare il marchio numero uno del Paese: ecco quante automobili ha venduto BMW nel 2022. Sappiate già che, nonostante il calo delle consegne, ha battuto Mercedes-Benz!

Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il Gruppo BMW ha venduto nel corso del 2022 quasi 2,4 milioni di veicoli passeggeri e oltre 202.000 motociclette in tutto il mondo, per un utile ante imposte di 16,1 miliardi di euro su ricavi pari a 111,2 miliardi di euro. Parlando di BMW nel singolo, ed esclusivamente delle quattro ruote, si parla di circa 2.100.000 unità spedite in tutto il mondo, ovvero il 5,1% in meno rispetto al 2021; Mercedes, invece, ha registrato 2.043.900 vendite, in calo dell'1,0% rispetto all'anno precedente.

Il dato che rende orgoglioso il produttore bavarese è il numero di veicoli ibridi ed elettrici venduti a livello internazionale: in tutto si parla di 372.956 unità, il 35,6% in più rispetto al 2021. Al contempo, Mercedes ha venduto 319.200 auto plug-in e completamente elettriche e, se si includono le Smart, quasi un'auto su due venduta da Mercedes-Benz Passenger Cars nel 2022 era alimentata a batteria.

I segnali di ripresa visti a fine anno nell’ultimo trimestre per entrambe le aziende hanno peraltro reso molto ottimisti gli investitori e il team interno, ora speranzosi di assistere a un 2023 migliore dopo anni di problemi con catena di approvvigionamento e produzione.

