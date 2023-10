Auto vendute in UE nel 2023: il termico perde terreno, l'elettrico a +47%

Ci avviciniamo molto lentamente al 2035, quando scatterà lo stop di benzina e diesel voluto dall'Ue, ma nel frattempo le vetture termiche stanno continuando a dire la loro nel panorama automotive continentale, e lo si capisce chiaramente dai dati di vendita.

Nel dettaglio, stando a quanto fatto sapere dall'ACEA, Associazione europea dei produttori di automobili, l'85 per cento di tutte le auto nuove immatricolate fino ad oggi (dall'1 gennaio 2023), nell'Unione Europea ha il motore a combustione.

Fino a settembre compreso il numero era di 7.940.749 nuove autovetture, cifra in crescita del 16.9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022. I numeri stanno rialzandosi ma restano lontani dal periodo pre covid, quando le immatricolazioni erano state 9.906.904, quasi due milioni in più rispetto al dato odierno.

Ma a spiccare sono senza dubbio le auto elettriche immatricolate nel 2023, visto che i dati raccontato di 1.112.192 full electric, una crescita pari al 47 per cento rispetto al 2022, quando erano state 716.843.

La quota di auto green nell'Unione Europea è quindi pari al 14%, contro appunto l'86 per cento dei veicoli con motore a combustione interna. Le auto con motorizzazione diesel sono leggermente al di sopra delle elettriche, 1.116.774 (quota del 14,1 per cento, in calo del 4.2 per cento rispetto al 2022), mentre le ibride sono state in totale 1.998.921 (+29%, quota del 25.2), con le benzina (2.878.365) che continuano quindi ad essere la motorizzazione più apprezzata dagli automobilisti pari al 36.2 per cento del totale delle auto vendute.

Come sempre il marchio principale è quello rappresentato da Volkswagen, che ha registrato un +45% nella vendita di auto elettriche, dato che però non rispecchia le attese del gruppo. In ogni caso i veicoli consegnati dall'azienda di Wolfsburg sono stati 2.07 milioni, dato in crescita del 21.7 per cento, seguiti da Stellantis con 1,4 milioni e Renault a quota 859mila. A completare la top 5 troviamo Hyundai e Toyota mentre Tesla ha fino ad ora immatricolato 203.010 nuove auto in Ue.